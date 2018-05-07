شجار بسيط يتحول إلى مواجهة بالأسلحة النارية ويخلف جريحين شمالي ذي قار

2018/05/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:أفاد مصدر محلي بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان مشاجرة تحولت إلى نزاع مسلح شمالي المحافظة.وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "مشاجرة بين عدة أشخاص بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار تحولت إلى عراك مسلح استخدمت فيه الاسلحة النارية"، لافتا إلى أنها "خلفت جريحين أحدهم بحالة خطرة".

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وبين أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بملاحقة المعتدين، فيما نقلت الجرحى إلى مستشفى القضاء لتلقي العلاج ".

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