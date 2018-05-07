الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية مارس
2018/05/07 | 14:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر:ارتفع احتياطي سويسرا من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما استقر معدل التضخم.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في سويسرا اليوم الاثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع عند مستوى 785.81 مليار فرنك بنهاية شهر مارس، مقابل 779.61 مليار بنهاية فبراير السابق له.

وفي شهر أبريل تراجع الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ 3 سنوات أمام اليورو، حيث انخفض إلى مستويات ما قبل إلغاء البنك للحدود التي كانت تحدد سعر العملة عند مستويات لا تتجاوز 1.20 فرنك.

وفي سياق منفصل كشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في سويسرا استقرار معدل التضخم في أبريل عند مستويات مارس مُسجلاً 0.8%، ومقابل توقعات ارتفاعه عند 0.9%.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الفرنك أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.0046 دولار.

كما تراجعت العملة السويسرية أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1978 فرنك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية مارس) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).


كامل التفاصيل في: موقع مباشر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وصول جثمان الخاقاني الى مطار النجف قادمة من بيروت
⋙ اعتقال عصابة لـ"السطو المسلّح" في الحرية ببغداد
⋙ الحراك الثوري الجنوبي يطالب حكومة بن دغر بكشف حقيقة تأجير سقطرى
⋙ رئيس شبكة الاعلام العراقي يبحث مع السفير الاندنوسي التعاون المشترك بين البلدين
⋙ قاسم الطلابي: لن نسمح للبيشمركة بالعودة الى الطوز.
بالفيديو والصور
⋙ برشلونة يطالب بتطبيق تقنية الفيديو بالليجا
⋙ الدفاع الروسية تظهر قدرات درون "كورسار" (فيديو)
⋙ بالصور.. مرجعية السيستاني تستقبل جثمان قيادي في الحشد "بتأثر شديد"
الأكثر شيوعا