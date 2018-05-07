2018/05/07 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر:ارتفع احتياطي سويسرا من النقد الأجنبي بنهاية الربع الأول من العام الجاري، فيما استقر معدل التضخم.

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي في سويسرا اليوم الاثنين، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع عند مستوى 785.81 مليار فرنك بنهاية شهر مارس، مقابل 779.61 مليار بنهاية فبراير السابق له.

وفي شهر أبريل تراجع الفرنك السويسري لأقل مستوى منذ 3 سنوات أمام اليورو، حيث انخفض إلى مستويات ما قبل إلغاء البنك للحدود التي كانت تحدد سعر العملة عند مستويات لا تتجاوز 1.20 فرنك.

وفي سياق منفصل كشفت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية في سويسرا استقرار معدل التضخم في أبريل عند مستويات مارس مُسجلاً 0.8%، ومقابل توقعات ارتفاعه عند 0.9%.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط الفرنك أمام الدولار بنحو 0.5% إلى 1.0046 دولار.

كما تراجعت العملة السويسرية أمام اليورو بنحو 0.2% إلى 1.1978 فرنك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية مارس) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى سويسرا بنهاية مارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).