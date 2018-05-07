الداخلية: اعتقال عصابة مختصة ببيع المخدرات شمالي بغداد

2018/05/07 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-05-07 الساعة 13:41 (بتوقيت بغداد)

بغداد – موازين نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، اعتقال عصابة مكونة من 3 متهمين مختصة ببيع المخدرات شمالي بغداد.

وقال الناطق باسم الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، إن "مديرية مكافحة الجريمة المنظمة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على عصابة مكونة من 3 متهمين بالجرم المشهود تمتهن بيع المخدرات شمالي العاصمة بغداد".

وأضاف معن، أن "العملية تم تنفيذها بعد استحصال الموافقات القضائية اصولياً.

هذا وتعتقل القوات الأمنية بين فترة وأخرى عصابات مختصة ببيع وترويج المخدرات، والسطو المسلح، والاختطاف، إضافة إلى متهمين ومطلوبين للقضاء بتهم جنائية مختلفة في مناطق العاصمة بغداد.انتهى29/6ن

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