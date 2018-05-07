البنك المركزي يقرر زيادة الحصة النقدية للمصارف وشركات التحويل المالي والصرافة المشاركة بنافذة بيع العملة

2018/05/07 | 14:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قرر البنك المركزي العراقي، زيادة الحصة النقدية للمصارف وشركات التحويل المالي المشاركة في نافذة بيع العملة.





وقال البنك المركزي العراقي في كتاب وجهه إلى المصارف وشركات التحويل المالي وشركات الصرافة، وحمل توقيع نائب المحافظ منذر الشيخلي، وحصلت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك تقرر زيادة الحصة النقدية الأسبوعية للمصارف لتكون 300 ألف دولار أسبوعيا بدلا من 270 ألف دولار ولشركات الصرافة 130 ألف دولار أسبوعيا بدلا من 100 ألف دولار وكدلك تقرر بيع مبلغ 300 ألف دولار أسبوعيا إلى شركات التحويل المالي نقدا".





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