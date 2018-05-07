الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تحديد مركزين في ابو ظبي ودبي لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج
2018/05/07 | 14:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خاص – واع حدد مكتب مفوضية الانتخابات في الامارات العربية المتحدة مركزين لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، أنه ” تم السماح لجميع العراقيين المتواجدين والمقيمين في الامارات ودول الخليج بالاقتراع في مركزين انتخابيين” مشيرا الى انه ” تم تحديد مركز في ابو ظبي والاخر في مدينة […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/NB-285754-636585010087788374-1-300x176
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديد مركزين في ابو ظبي ودبي لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديد مركزين في ابو ظبي ودبي لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وصول جثمان الخاقاني الى مطار النجف قادمة من بيروت
⋙ اعتقال عصابة لـ"السطو المسلّح" في الحرية ببغداد
⋙ الحراك الثوري الجنوبي يطالب حكومة بن دغر بكشف حقيقة تأجير سقطرى
⋙ رئيس شبكة الاعلام العراقي يبحث مع السفير الاندنوسي التعاون المشترك بين البلدين
⋙ قاسم الطلابي: لن نسمح للبيشمركة بالعودة الى الطوز.
بالفيديو والصور
⋙ برشلونة يطالب بتطبيق تقنية الفيديو بالليجا
⋙ الدفاع الروسية تظهر قدرات درون "كورسار" (فيديو)
⋙ بالصور.. مرجعية السيستاني تستقبل جثمان قيادي في الحشد "بتأثر شديد"
الأكثر شيوعا