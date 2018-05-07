تحديد مركزين في ابو ظبي ودبي لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج

2018/05/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – واع حدد مكتب مفوضية الانتخابات في الامارات العربية المتحدة مركزين لاقتراع العراقيين في الامارات ودول الخليج وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) اليوم الاثنين، أنه ” تم السماح لجميع العراقيين المتواجدين والمقيمين في الامارات ودول الخليج بالاقتراع في مركزين انتخابيين” مشيرا الى انه ” تم تحديد مركز في ابو ظبي والاخر في مدينة […]

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