شنيشل: مباراتنا امام العهد ليست سهلة وفريقنا يمتلك ثقافة المباريات الحاسمة

2018/05/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب القوة الجوية راضي شنيشل جهوزية فريقه الكاملة لمباراة الغد امام العهد اللبناني في نصف نهائي غرب اسيا لكأس الاتحاد الاسيوي يوم غد الثلاثاء في المباراة التي ستقام على ملعب كربلاء الدولي.وذكر شنيشل في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم " لقد تجاوزنا الصعاب في دور المجموعات، ولكن هذا لا يعني بأن مباراة الغد "سهلة" امام العهد اللبناني، فهو فريق محترم ويلعب بأسلوب جيد، فهو بطل الثنائية في لبنان بتحقيقه بطولتي الكأس والدوري، وتصدر مجموعته الثانية لبطولة كاس الاتحاد الاسيوي، وهذا ما يجبرنا على احترامه في مباراة الغد".واضاف ان " لاعبي القوة الجوية يمتلكون ثقافة المباريات الحاسمة، فالفريق بطل اخر نسختين لكأس الاتحاد الاسيوي، وهو بطل الدوري للموسم الماضي، وهذا دليل جاهزية الفريق للمباريات الحاسمة والمهمة في البطولة الأسيوية".وبين شنيشل " دائما نقول اللاعبين بضرورة فصل مباريات الدوري العراقي عن مباريات كأس الاتحاد الاسيوي، فالمباريات الاسيوية الان لا تتحمل الاخطاء ويجب الحذر من مباريات خروج المغلوب، لاسيما ان الاهداف سوف تلعب دوراً مهمة في هذا الدور".انتهى

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