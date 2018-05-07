2018/05/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين, أن "يكون هنالك رد إيراني محتمل على الكيان الإسرائيلي خلال الأيام المقبلة، فيما أشارت......المزيد>>

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاسم الطلابي: لن نسمح للبيشمركة بالعودة الى الطوز.) نشر أولاً على موقع (الموقف العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاسم الطلابي: لن نسمح للبيشمركة بالعودة الى الطوز.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الموقف العراقي).