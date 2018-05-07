بالفيديو.. تشلسي يقترب من دوري

2018/05/07 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب تشلسي من المربع الذهبي للدوري الإنجليزي لكرة القدم، وبات على بعد نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع، بعد فوزه 1-صفر، الأحد، على ضيفه ليفربول.هدف "البلوز" حمل توقيع الفرنسي أوليفية جيرو (32)، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا برأسه في الدوري منذ موسم 2015-2016، وهو أكثر من أي لاعب آخر في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وفتحت هزيمة توتنهام المفاجئة السبت الماضي أمام وست بروميتش ألبيون المهدد بالهبوط الباب أمام تشلسي لتقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأربعة الأولى، واستغل ذلك بأداء واثق أمام منافسه الذي يتأهب لمنازلة ريال مدريد في نهائي أبطال أوروبا.

وضغط ليفربول لكن تشلسي صمد ليبتعد بثلاث نقاط فقط عن الفريق الضيف صاحب المركز الثالث.

ويملك تشلسي مباراة مؤجلة أمام هدرسفيلد تاون قبل ختام المسابقة الأحد المقبل.

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