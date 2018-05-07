اتفاق كوردي عراقي بشأن كمية النفط المصدر من كركوك

2018/05/07 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلنت حكومة اقليم كوردستان يوم الاثنين عن التوصل لاتفاق مع حكومة بغداد بشأن كمية النفط المصدر من مدينة كركوك المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي للصحفيين ان اربيل اقترحت على وزير النفط الاتحادي جبار اللعيبي، تصدير 250 الف برميل يوميا من حقول كركوك الى الاسواق العالمية عبر خط انابيب النقل الواقعة ضمن اقليم كوردستان.

واوضح ان الحكومة الاتحادية رحبت بالمقترح الكوردي بتصدير النفط الذي كانت تصدرها كوردستان من كركوك يوميا والمتوقفة حاليا، والتي أصبحت تحت سيطرة بغداد بعد احداث اكتوبر.

وسيطرت القوات العراقية على كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الاول اكتوبر الماضي، كرد على استفتاء الاستقلال الذي اجراه الكورد.

واشار دزيي الى أن المقترح لاقى ترحيبا إلا أنه لم يدخل في إطار المباحثات الجدية حتى الآن.

وينص المقترح على تصدير 250 الف برميل من النفط يوميا من كركوك عبر خط انابيب اقليم كوردستان وأن تباع الكمية من قبل شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، على أن تعود الإيرادات الى خزينة الدولة الاتحادية.

سوار أحمد

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