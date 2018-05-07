الغيابات تقلق مدرب العهد قبل مواجهة القوة الجوية

2018/05/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعرب مدرب العهد اللبناني، باسم مرمر، عن قلقه حيال غياب بعض لاعبيه، في مباراة الغد، أمام القوة الجوية، في ذهاب نصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لمنطقة غرب آسيا.وقال مرمر، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة “القوة الجوية من الفرق الكبيرة، فهو توج بآخر نسختين في البطولة القارية“.وتابع “القوة الجوية يطمح للتتويج […]

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