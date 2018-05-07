بالفيديو..

2018/05/07 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، عن وعد جديد أطلق عليه اسم "نصر 2"، الذي سيوفر آلاف من فرص العمل للعاطلين في البلاد.وقال العبادي في برنامج "حوار بغداد" الذي يقدمه المذيع مشرق عباس إن تنفيذ هذه الوعد يحتاج منا البقاء موحدين وأن تكون هناك حكومة قوية بأصوات الشعب.فيديو الجزء الثاني

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