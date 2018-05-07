2018/05/07 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت شركة "بيركشاير هاثاواي" المملوكة للملياردير الأمريكي "وارن بافت" أولى خسائر فصلية منذ 2009 في الربع الأول من العام الجاري، بفعل تغيرات جديدة في قواعد المحاسبة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان يوم السبت الماضي إنها حققت خسائر بقيمة 1.13 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 4.06 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2017.

وأوضح بيان الشركة أنه نتيجة للتغيير في مبادئ المحاسبة فإن الشركة مطالبة الآن بتضمين التغييرات في الأرباح أو الخسائر غير المحققة "في استثماراتنا في الأوراق المالية في بيان الأرباح، وذلك باعتبارها مكون في خسائر أو أرباح الاستثمار".

بينما حققت الشركة قفزة بالأرباح التشغيلية في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي بنحو 49% إلى 5.28 مليار دولار، مقابل خسائر بقيمة 3.55 مليار دولار في الربع المماثل قس 2017.

وفي ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي ارتفع سهم الشركة الأمريكية بنحو 1.9% إلى 292.6 ألف دولار للسهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بيركشاير هاثاواي" تُسجل أول خسائر فصلية منذ 9 سنوات) نشر أولاً على موقع (موقع مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بيركشاير هاثاواي" تُسجل أول خسائر فصلية منذ 9 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).