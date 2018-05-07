شرطة ذي قار تعتقل

2018/05/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



أعلنت مديرية شرطة ذي قار، الاثنين، القبض على سارق يدعى "هديرس" بقضاء الرفاعي شمال المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن "مكتب مكافحة اجرام الرفاعي نفذ ممارسة امنية بمدينة الرفاعي تم خلاها تسيير الدوريات الالية والرجالة، واجراء عمليات والتفتيش التدقيق للوثائق الخاصة بالدراجات والستوتات التي يستخدمها الشباب".

وأضافت انه "عثر على الدراجة النارية نوع (ارشا) مبلغ عن سرقتها بوقت سابق، بحوزة متهم يرمز لاسمه (غ.



س.



ع) 24 عاما يلقب بـ(هديرس) عمله حداد سيارات، خلال التحقيق ومواجهته بالأدلة اعترف صراحة بقيامة بسرقتها بالاشتراك مع متهم اخر وقيامة ببيعها لشخص بمبلغ قدره مائتي ألف دينار عراقي وكان حصته (125) ألف دينار قام المشتري بإرجاعها".

وتابعت "كما اعترف بارتكابه جرائم سرقات اخرى لمنازل ومحلات في القضاء وبيعها لشخص يرمز لاسمه (ق.



ط.



ق) 41 عاما القي القبض عليه وضبطت المواد بحوزته، تم توقيف المتهمين أصوليا تمهيدا لإحالتهم للمحاكم المختصة لينالوا جزائهم العادل فيما لا زالت عملية البحث عن متهم واحد هارب".



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