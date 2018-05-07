الاتصالات تعلن اطلاق خدمة الانترنت في الرمادي

2018/05/07 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..علنت وزارة الاتصالات، الاثنين، عن اطلاق خدمة الانترنت في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار بعد توقف دام لاكثر من اربعة سنوات.وذكرت الوزارة في بيان تلقت, اسيا الاخبارية, نسخة منه، أنه “تم اطلاق خدمة الانترنت عبر شبكة الكابلات الضوئية التابعة للشركة العامة للاتصالات في محافظة الانبار”، مشيراً إلى “بدء التجهيز […]

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