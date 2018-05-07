مقتل مدني بنيران مجهولين جنوبي بغداد

2018/05/07 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن مدنيا قتل قتل بنيران مسلحين مجهولين، جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدني بالقرب من منزله بمنطقة الوردية التابعة للمدائن، جنوبي بغداد، مااسفر عن مقتله في الحال".

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وأضاف ان "سيارة اسعاف نقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فرضت قوة امنية طوقا حول مكان الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته".

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