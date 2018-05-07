ليبيا تستعد لإقامة معرض للصناعات السورية في بنغازي

2018/05/07 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، عن افتتاح خط جوي بين ليبيا والجمهورية العربية السورية من أجل الاستعداد لاستضافة معرض اقتصادي خلال شهر رمضان المقبل تحت شعار "صنع في سوريا"، مشيرا إلى أن المعرض تشارك به 100 شركة سورية وليبية.

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