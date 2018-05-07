السفارة الأمريكية في بغداد تعلن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت

2018/05/07 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع اعلنت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الاثنين، عن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبيةFLTA)) وذكرت السفارة في بيان لها، ورد الى وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه انه “يسر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد أن تعلن فتح باب التقديم لبرنامج فولبرايت لمساعدي تدريس اللغات الأجنبية (FLTA) .واضافت […]

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