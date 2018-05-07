وزير الاقتصاد الجورجي يعرب عن ترحيبه بالمستثمرين الايرانيين

2018/05/07 | 15:48

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جاءت تصريحات وزير الاقتصاد الجورجي اليوم الاثنين خلال اللقاء مع وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في طهران.ونوّه كوميشفيلي خلال اللقاء، بالعلاقات الودّية والمتنامية بين جورجيا وايران؛ مؤكدا ان بلاده ترحب بمساهمة الشركات الايرانية في المشاريع المتوفرة داخل جورجيا.الي ذلك، استعرض وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء الطاقات الاقتصادية الكبيرة في ايران؛ داعيا الي ترسيخ مزيد من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وبحث الجانبان الايراني والجورجي خلال اللقاء التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يشمل الترانزيت والتعاون الاقليمي لتاسيس ممر لنقل البضائع والتعاون المصرفي، والطاقة والسياحة وتسوية المشاكل وازالة العقبات التي تعيق مسار التعاون في مجالي النفط والغاز.انتهي ** ح ع

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