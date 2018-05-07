2018/05/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت مديرية المرور العامة في محافظة أربيل بيانا دعت فيه سائقي العجلات بأخذ الحيطة والحذر الأوقات التي من المتوقع التي ستهطل بها الامطار بغزارة، واحتمال حدوث فيضان بالمحافظة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الاثنين :"انه وفق تنبآت الأرصاد الجوية للـ24 الساعة المقبلة من المحتمل ان تتساقط الامطار بشكل مستمر وان تهطل بغزارة وينخفض مدى الرؤية في المناطق الجبلية.وأضاف البيان "انه نحيط السائقين علما خاصة أولئك الذين لديهم نية السفر الى المناطق الجبلية بان يؤجلوها الى وقت اخر، وفي حال تعرضهم الى الامطار المستمرة وهم في طريق السفر عليهم ركن عجلاتهم في أماكن مرتفعة عن مستوى مياه الامطار المتساقطة".وكانت بلدية محافظة السليمانية في إقليم كوردستان قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن دخول دوائرها وملاكاتها، والشركات الخدمية في حالة التأهب التام تحسبا لحدوث فيضانات جراء توقعات بتساقط غزير للأمطار خلال اليومين المقبلين.انتهىد.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق :اربيل تصدر بيانا لأخذ الحيطة و الحذر من "فيضان" محتمل) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق :اربيل تصدر بيانا لأخذ الحيطة و الحذر من "فيضان" محتمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).