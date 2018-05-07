بالصور.. رمال كربلاء الاصلية

2018/05/07 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهرت نتائج حفر صحن العقيلة زينب الرابط بين المخيم الحسيني ومرقد الامام الحسين (عليه السلام)، رمال كربلاء الاصلية، وعلى عمق (14) متر تحت الارض.

ورصدت عدسة وكالة نون الخبرية، لقطات مصورة لهذه الرمال والتي بدت كأنها "ذهباً"، اثناء حفر انفاق تحت الارض في صحن العقيلة زينب (ع)، وسط كربلاء.

عدسة: حسنين الشرشاحي

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