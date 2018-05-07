فيديوجراف- كلاسيكو برشلونة وريال مدريد يسجل 6 أرقام جديدة

2018/05/07 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل الإيجابي "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الأحد لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.

وشهد الكلاسيكو رقم 238 تسجيل 6 أرقام جديدة نستعرضها في الفيديو التالي:

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