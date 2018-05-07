2018/05/07 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حسم التعادل الإيجابي "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد بهدفين لكل منهما في المباراة التي جرت مساء الأحد لحساب الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني.
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وشهد الكلاسيكو رقم 238 تسجيل 6 أرقام جديدة نستعرضها في الفيديو التالي:
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديوجراف- كلاسيكو برشلونة وريال مدريد يسجل 6 أرقام جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع مباشر).