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أردوغان يكشف
2018/05/07 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الامتحان الذي على أساسه سيتحدد مستقبل البشرية، وذلك في كلمته خلال مراسم توزيع "جوائز سلام جبل الزيتون"، اليوم الاثنين، في إسطنبول.

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