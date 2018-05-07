أردوغان يكشف

2018/05/07 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الامتحان الذي على أساسه سيتحدد مستقبل البشرية، وذلك في كلمته خلال مراسم توزيع "جوائز سلام جبل الزيتون"، اليوم الاثنين، في إسطنبول.

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