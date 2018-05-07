الجيش الليبي يسيطر على مواقع جديدة في درنة بعد تطهيرها من الإرهابيين

2018/05/07 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / متابعة…

سيطر الجيش الليبي , الاثنين, على مواقع جديدة في مدينة درنة شرقي البلاد, بعد تطهيرها من الإرهابيين.

وقال مصدر أمني في تصريح تابعته وكالة / المعلومة /، إن “قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة في منطقة الفتائح والحيلة في درنة“.

وأضاف أن “هناك تقدماً للقوات المسلحة الليبية في عدة محاور للقتال الدائر شرقي البلاد”, مبيناً أن “قوات الجيش الليبي قامت باقتحام مواقع للمتطرفين والإرهابيين في درنة، ليلة أمس الأحد“.

وأوضح المصدر, أن “الجيش الليبي يسيطر الآن على مواقع تمركز تابعة لمجلس شورى درنة الإرهابي، بمنطقة الفتائح شرق درنة، ومنطقة الحيلة جنوب درنة”.انتهى/ 25 س

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