المركزي يبيع اكثر من 100 مليون دولار في مزاد بيع العملة الاجنبية

2018/05/07 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلن البنك المركزي، اليوم الاثنين، بيعه اكثر من 100 مليون دولار في مزاده لبيع العملة الاجنبية.واوضح بيان للبنك، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه إن “المبلغ المباع اليوم بلغ 100مليون و281 الفاً و900 دولار، بسعر صرف 1182 دينارا مقابل الدولار الواحد، وبمشاركة 27 مصرفاً وشركة للتحويل المالي”.وأشار الى ان “بيع […]

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