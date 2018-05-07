للمرة الأولى في لبنان.. فوز 6 نساء بمقاعد في البرلمان

2018/05/07 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..فازت 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني الجديد الذي تم انتخابه أمس الأحد، وبقي مصير مرشحة سابعة معلقا بعد إعلان فوزها صباح اليوم الاثنين والتراجع عنه لاحقا.وأظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات النيابية في لبنان فوز 6 نساء من كتل وتيارات مختلفة بمقاعد نيابية، بعد أن كن 4 نائبات فقط في برلمان […]

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