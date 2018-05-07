2018/05/07 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع مكاسب قطاع الطاقة مع ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوى منذ 2014.

وصعدت "وول ستريت" مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي أعلى مستوى 70 دولار، كما تخطى "برنت" القياسي حاجز 75 دولار خلال تعاملات اليوم لأول مرة منذ أواخر 2014 ما دفع أسهم قطاع الطاقة إلى الصعود بنحو 0.9%.

وارتفع سهم "آبل" بنحو 1.2% ليواصل الصعود القياسي بعد أن أعلن الملياردير الأمريكي "وارن بافيت" في الأسبوع الماضي شراءه 75 مليون سهم من الشركة خلال الربع الأول.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5% ليربح 114.9 نقطة ويصل إلى 24377.4 نقطة.

وكان "داو جونز" قد سجل مكاسب قوية بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، حيث ربح أكثر من 330 نقطة.

كما صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.4% إلى 2673.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "ناسداك" إلى 7240.4 نقطة بزيادة قدرها 0.4%.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3% إلى 92.81 دولار.

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