اجرام بغداد تعتقل عددا من المتهمين وتحرر مواطنة

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم الاثنين، القاءها القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في العاصمة بغداد.وذكر المديرية في بيان لها، ورد الى وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه انها ” القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”.مبينة ان عمليات القبض جرت “وفق […]

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