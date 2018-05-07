الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


اجرام بغداد تعتقل عددا من المتهمين وتحرر مواطنة
2018/05/07 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع اعلنت مديرية مكافحة الاجرام في بغداد، اليوم الاثنين، القاءها القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء في العاصمة بغداد.

وذكر المديرية في بيان لها، ورد الى وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه انها ” القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة”.

مبينة ان عمليات القبض جرت “وفق […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/مكافحة-الاجرام-300x178
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجرام بغداد تعتقل عددا من المتهمين وتحرر مواطنة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجرام بغداد تعتقل عددا من المتهمين وتحرر مواطنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النازحون العراقيون ليسوا أولوية في الانتخابات التشريعية
⋙ نيجيرفان بارزاني: لدينا مطلبان أساسيان في بغداد
⋙ مصدر: احتفال انتخابي يتسبب بقطع جزئي لاحد الشوارع الرئيسية في بغداد
⋙ تقرير انفوجرافيك" كيف يتم الحصول على الجنسية عبر الاستثمار؟
⋙ سيناريو "كارثي" يهدد ليفربول في نهاية الموسم الرائع
بالفيديو والصور
⋙ ظهور كلبة على الخارطة أثناء النشرة الجوية (فيديو)
⋙ بالفيديو .. شباب الحكمة يجوبون شوارع البصرة للتعريف ببرنامج قائمتهم الانتخابي
⋙ بالصورة .. ميريام فارس "تخفي" صورة زوجها
الأكثر شيوعا