2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد نشر القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، وثيقة يكشف عنها أول مرة، وهي رسالة خطية من المرجع علي السيستاني موجهة الى قيادة حزب الدعوة يوم 9 تموز عام 2014.وقال الزبيدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان “حزب الدعوة الاسلامية بعث برسالة الى المرجع علي السيستاني يطلب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نشر رسالة السيستاني الى الدعوة.. حسب الخلاف بإعفاء المالكي وتكليف العبادي) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نشر رسالة السيستاني الى الدعوة.. حسب الخلاف بإعفاء المالكي وتكليف العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).