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نشر رسالة السيستاني الى الدعوة.. حسب الخلاف بإعفاء المالكي وتكليف العبادي
2018/05/07 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد نشر القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى باقر الزبيدي، اليوم الاثنين، وثيقة يكشف عنها أول مرة، وهي رسالة خطية من المرجع علي السيستاني موجهة الى قيادة حزب الدعوة يوم 9 تموز عام 2014.

وقال الزبيدي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، ان “حزب الدعوة الاسلامية بعث برسالة الى المرجع علي السيستاني يطلب […]

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