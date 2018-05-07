رئيس المفوضية: المنظومة الالكترونية الحديثة ستحافظ على سرية الناخب

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:اكد رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران، اليوم الاثنين، ان المنظومة الالكترونية ستحافظ على سرية الناخب في الانتخابات البرلمانية.وذكر البدران في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "الاخبار التي تشاع بشأن تعريف تصويت الناخب من خلال الجهزة الحديثة عارية عن الصحة"، مؤكدا ان "المنظومة الجديدة المتمثلة بجهاز العد والفرز الالكتروني (جهاز اعلان تسريع النتائج) تحافظ على سرية الناخب".

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واضاف ان "المفوضية وبجهود عالية اتخذت جملة اجراءات في الجهاز المذكور وتعاملت بشكل دقيق حول سرية تصويت الناخب داخل كابينة الاقتراع فضلا عن سريته داخل الجهاز".واشار الى ان "المفوضية اهتمت بهذا الجانب بشكل عملي للمحافظة على سرية الناخب واستحالة القدرة على معرفة لمن صوت".يذكر ان الكثير من الشائعات تم تداولها مؤخرا بخصوص معرفة تصويت الناخب في جهاز العد والفرز الالكتروني.

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