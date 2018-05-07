العبادي يجتمع بمدراء الدوائر في ذي قار لبحث ملف الخدمات

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر في محافظة ذي قار بحضور المحافظ يحيى الناصري ، لبحث الملفات الخدمية في المحافظة.





شبكة اخبار الناصرية:عقد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اليوم اجتماعاً موسعاً مع مدراء الدوائر في محافظة ذي قار بحضور المحافظ يحيى الناصري ، لبحث الملفات الخدمية في المحافظة.وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، ان العبادي اكد خلال الاجتماع ان العراق ينتقل لمرحلة جديدة ومن حق المواطنين ان نقدم لهم افضل ما يمكن.واضاف ان الشعب العراقي يريد ان يرى خطوة صحيحة على مسار الإعمار وتطوير الخدمات .

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