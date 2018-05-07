قاسم الخاقاني يؤكد ان وفاة شقيقه سببها

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد شقيق آمر تشكيلات فرقة الامام علي (عليه السلام) القتالية - اللواء الثاني في الحشد الشعبي - قاسم الخاقاني ان وفاة شقيقه هي نوبة قلبية.وذكر اعلام الحشد الشعبي نقلا عن قاسم الخاقاني وهو معاون مكتب الحشد في النجف الاشرف :" ان سبب وفاة شقيقي آمر اللواء الثاني بالحشد الشعبي كريم الخاقاني هي نوبة قلبية حيث كان يعاني من بعض الالام في القلب" ، مبينا ان "كل ما يشاع بخلاف ذلك لا صحة له".يذكر ان الخاقاني توفى يوم امس الاول بنوبة قلبية مفاجئة في بيروت، والفقيد قاد الكثير من العمليات المهمة والنوعية لتحرير المدن من تنظيم داعش الاجرامي، كما شارك بعمليات اعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها، ووصل جثمانه الى مطار النجف قادماً من بيروت ظهر اليوم.

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