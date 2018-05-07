زيباري يكشف حقيقة تزامن الانتخابات مع قرار

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استبعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية عبد الباري زيباري، اليوم الاثنين، ان يكون لقرار الولايات المتحدة الغاء الاتفاق النووي مع ايران من عدمه في 12 من الشهر الجاري، تأثيرا مباشرا على الانتخابات العراقية التي ستجرى في التاريخ ذاته.

واكد زيباري لشفق نيوز ان "الموقف العراقي واضح بهذا الشأن وهو لا يرغب بالتصعيد في المنطقة وضرورة اللجوء الى الحوار والهدوء".

واضاف ان "التصعيد في اي ملف سياسي او عسكري من شأنه ان يؤثر على المنطقة بشكل عام، وخاصة العراق، لكن بالنسبة للانتخابات العراقية فان نتائجها هي الاهم".

يشار الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترمب حدد 12 من الشهر الجاري موعداً لاتخاذ قرار حاسم من ملف ايران النووي، فيما يرجح مراقبون انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

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