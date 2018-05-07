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البدران : جهاز العد والفرز الالكتروني يحافظ على سرية الناخب وما يشاع حوله عاري عن الصحة
2018/05/07 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   اكد رئيس الادارة الانتخابية رياض البدران ، اليوم الاثنين ، على ان المنظومة الجديدة المتمثلة بجهاز العد والفرز الالكتروني ( جهاز اعلان تسريع النتائج ) يحافظ على سرية...

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