الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


باسم قاسم: نطمح لتقديم مستوى طيب في ودية فلسطين
2018/05/07 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باسم قاسم: نطمح لتقديم مستوى طيب في ودية فلسطين ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باسم قاسم: نطمح لتقديم مستوى طيب في ودية فلسطين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).


كامل التفاصيل في: الغد برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النازحون العراقيون ليسوا أولوية في الانتخابات التشريعية
⋙ نيجيرفان بارزاني: لدينا مطلبان أساسيان في بغداد
⋙ مصدر: احتفال انتخابي يتسبب بقطع جزئي لاحد الشوارع الرئيسية في بغداد
⋙ تقرير انفوجرافيك" كيف يتم الحصول على الجنسية عبر الاستثمار؟
⋙ سيناريو "كارثي" يهدد ليفربول في نهاية الموسم الرائع
بالفيديو والصور
⋙ ظهور كلبة على الخارطة أثناء النشرة الجوية (فيديو)
⋙ بالفيديو .. شباب الحكمة يجوبون شوارع البصرة للتعريف ببرنامج قائمتهم الانتخابي
⋙ بالصورة .. ميريام فارس "تخفي" صورة زوجها
الأكثر شيوعا