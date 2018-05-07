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بارتوميو : ميسي لايزال بامكانه الفوز بلقبين او 3 في دوري الابطال
2018/05/07 | 17:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – تحدث رئيس نادي برشلونة خوسيه ماريا بارتوميو عن ميسي ودوري الابطال قائلا :  “لا يزال هناك متسع من الوقت أمام ميسي ليفوز بلقب أو اثنين أو ثلاثة من دوري الأبطال حتى يعتزل”.

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