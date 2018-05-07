تعرفوا على حكم النهائي بين ريال مدريد وليفربول

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينال الصربي ميلوراد مازيتش شرف إدارة نهائي المسابقة العريقة الأقوى على مستوى الأندية يوم 26 ايار/مايو القادم في العاصمة الاوكرانية كييف.

حصل مازيتش (45 عاماً) على الشارة الدولية عام 2009، وأدار 4 مباريات في نسخة هذا العام من دوري ابطال اوروبا ومواجهتين ضمن مسابقة الدوري الاوروبي.

كما أدار مازيتش نهائي كأس القارات بروسيا الصيف الماضي والذي جمع بين المنتخبين الألماني والتشيلي، ومباراة كأس السوبر الأوروبي عام 2016 بين ريال مدريد وإشبيلية وانتهت بفوز النادي الملكي 3-2 بعد التمديد وشهدت طرد لاعب إشبيلية تيموثي كولودزيتشاك في الدقيقة 93.

مازيتش سيكون ضمن حكام مونديال روسيا 2018 وشارك في مونديال البرازيل 2014 ويورو 2016 بفرنسا.

يساعد مازيتش في النهائي مواطناه ميلوفان راستيتش وداليبور ديورديفيتش.

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