ميليسي يوجه رسالة وداعية لجمهور الهلال السعودي

2018/05/07 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر حرص الأوروجوياني نيكولاس ميليسي؛ لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، على توجيه رسالة وداعية إلى جمهور النادي عقب قراره بالرحيل.

الأوروجوياني انتهى عقده مع الزعيم بنهاية الموسم الجاري بعدما بقي في صفوفه لمدة عامين، حيث انضم له في صيف 2016 قادما من دانوبيو الأوروجوياني.

ميليسي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فخور بالعامين اللذين قضيتهم هنا في أكبر الأندية السعودي، سأشتاق لكم وستبقى مكانتكم في قلبي طوال حياتي، وأشكر الجمهور على مساندتهم لي خلال العامين، شكرا لكم".



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Orgulloso de quedar en la historia del club más grande de Arabia.



Los voy a extrañar y los llevaré en mi corazón toda mi vida, también quiero agradecer a los hinchas por el cariño que recibí estos 2 años.



Gracias @Alhilal_FC 💙💙 pic.twitter.com/637uxWBXjS

— Nicolás Milesi ⚽️ (@Nico_1_milesi) ٧ مايو ٢٠١٨خلال العامين، تمكن ميليسي بالتتويج رفقة الهلال بثلاث بطولات، بواقع لقبي دوري سعودي ولقب وحيد للكأس، وشارك خلال 59 مباراة، سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الدوري الإماراتي هو وجهة اللاعب المقبلة، وتحديدا من بوابة نادي الظفرة على أن يتم الإعلان رسميا عن الصفقة مساء اليوم.

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