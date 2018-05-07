العيسى يدعو إلى إطلاق درجات حركة الملاك وتعيين المبدعين والاوائل

2018/05/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء على إطلاق الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لتعيين الطلبة المبدعين والأوائل وحملة الشهادات العليا.وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان “العيسى قال في كلمة له خلال المتلقى الاول للطلبة المبدعين والمبتكرين والمخترعين ان “الوزارة تمثل […]

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