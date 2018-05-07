الإثنين 7 أيار 2018 م (21 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


العيسى يدعو إلى إطلاق درجات حركة الملاك وتعيين المبدعين والاوائل
2018/05/07 | 17:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع حث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء على إطلاق الدرجات الناتجة عن حركة الملاك لتعيين الطلبة المبدعين والأوائل وحملة الشهادات العليا.

وذكر بيان للوزارة، تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه ان “العيسى قال في كلمة له خلال المتلقى الاول للطلبة المبدعين والمبتكرين والمخترعين ان “الوزارة تمثل […]

ina.iq/wp-content/uploads/2018/05/DSC_0020-1024x680-300x199
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العيسى يدعو إلى إطلاق درجات حركة الملاك وتعيين المبدعين والاوائل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العيسى يدعو إلى إطلاق درجات حركة الملاك وتعيين المبدعين والاوائل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).

كامل التفاصيل في: وكالة الانباء العراقية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ النازحون العراقيون ليسوا أولوية في الانتخابات التشريعية
⋙ نيجيرفان بارزاني: لدينا مطلبان أساسيان في بغداد
⋙ مصدر: احتفال انتخابي يتسبب بقطع جزئي لاحد الشوارع الرئيسية في بغداد
⋙ تقرير انفوجرافيك" كيف يتم الحصول على الجنسية عبر الاستثمار؟
⋙ سيناريو "كارثي" يهدد ليفربول في نهاية الموسم الرائع
بالفيديو والصور
⋙ ظهور كلبة على الخارطة أثناء النشرة الجوية (فيديو)
⋙ بالفيديو .. شباب الحكمة يجوبون شوارع البصرة للتعريف ببرنامج قائمتهم الانتخابي
⋙ بالصورة .. ميريام فارس "تخفي" صورة زوجها
الأكثر شيوعا