لجنة نازحيي ديالى تخصص هواتف ساخنة لمنع تهديد وابتزاز النازحين في الانتخابات

2018/05/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلنت اللجنة العليا لاعادة نازحيي ديالى، الاثنين، عن تخصيص هواتف ساخنة لمنع تهديد او ابتزاز النازحين في يوم الانتخابات المزمع اجراؤها السبت المقبل.واضاف السعدي، أن "مفوضية ستقوم بتعميم الارقام الساخنة في الايام المقبلة"، مؤكدا أن "اهمية هكذا خطوة في منع استغلال النازحين من قبل اي طرف وضمان حيادية الانتخابات وعدم وجود اي ضغوط تفرض على النازحين من قبل اي جهة".

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