العتبة العباسية تهدي عبطان المصحف الشريف تثميناً لجهوده بتطوير الرياضة العراقية

2018/05/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {كربلاء المقدسة: الفرات نيوز} اهدت العتبة العباسية المقدسة المصحف الشريف مختوما باسم وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان وذلك تثمينا لجهوده بتطوير الرياضة العراقية واسهامه برفع الحظر عن الملاعب وافتتاح المنشآت والصروح الرياضية .وقدم عبطان بحسب بيان لوزارة الشباب تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " شكره وتقديره للعتبة العباسية المقدسة"، مثمنا " جهودها وطريقة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة الماضية".كما ثمن " جهود العتبتين المقدستين الحسينية والعلوية على تعاونهم مع الوزارة من خلال تخصيص كوادرها وآلياتها لمساندة وزارة الشباب والرياضة باعمار المنشآت الرياضية" .انتهى

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