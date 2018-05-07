2018/05/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كم مباراة ودية طالب بها قاسم للمنتخب استعداداً لبطولة آسيا؟

بغداد/..



أفاد المدير الاداري لمنتخبنا الوطني العراقي بكرة القدم باسل كوركيس، الاثنين، بأن مدرب المنتخب طالب الاتحاد بتأمين مباريات ودية قبل خوض غمار بطولة آسيا المقبلة في الامارات.

وقال كوركيس في تصريح ورد لـ"عين العراق نيوز"، ان "مباراتنا الودية امام المنتخب الفلسطيني تعد فرصة كبيرة للاعبين المحليين في اثبات جدارتهم"، مضيفاً "نأمل ان يكون لهم دوراً في نهائيات اسيا".

واضاف ان "المدرب باسم قاسم وضع في حسبانه الاعتماد على لاعبين شباب لتكون لهم بصمة في البطولة الاسيوية".

واشار كوركيس الى ان "المدرب طلب من الاتحاد تأمين نحو ست أو سبع مباريات ودية للمنتخب، بهدف الوصول الى المحطة الاخيرة من التحضيرات بأفضل صورة قبل الدخول بغمار البطولة الاسيوية".انتهى أ د

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