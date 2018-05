2018/05/07 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادشدد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة والفاعلة في الانتخابات لتحقيق التغيير المنشود والتخلص من الفاسدين والفاشلين.

وقال الجبوري خلال لقاءه اساتذة وطلبة كلية الامام الاعظم بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “من المهم التحرك على المجتمع ودعوتهم للمشاركة في الانتخابات ، مشيرا الى ان ‏مجرد التذمر والإنزعاج من الحال والوضع لا يكفي لأن ذلك لا يغير من الحال شيء ، وسيبقى التغيير عبارة عن حلم”.

وأشار رئيس مجلس النواب، الى ان “المناطق التي تعرضت لظروف الإرهاب واحتلاله انه لمن الضرورة المشاركة في الانتخابات وعلى العلماء وأهل الفقه والخطباءإقناع ‏الناس بالتخلي عن كسلها وأحباطها الذي قد يدفعها لعدم الخروج للمشاركة في الانتخابات”، محذرا من ان “‏الاستجابة لفكرة أن الوضع لا يمكن إصلاحه وأن الفاسدين مهيمنون على القرار ، ستدعم ولاية الفاسدين وبقاءهم وتمنحهم الفرصة للعودة من جديد للإمساك بالسلطة واللعب بمقدرات المجتمع”.

‏ولفت الجبوري، الى ان “الفساد والإرهاب هما وليدا بيئة السلبية، ‏ولا يمكنهم أن يتنفذ او يعودا من جديد إلا بتخلي اصحاب القرار والرأي والحل والعقد عن تصدر قيادة المجتمع ودعوته الى التغيير الحقيقي من خلال المشاركة في الانتخابات ودعم المعروفين بحبهم لوطنهم ودينهم وإخلاصهم ونزاهة ايديهم من المال الحرام وخبرتهم وكفآتهم التي تؤهلهم لتسلم مقاليد الحكم في ‏السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

وأكد، “أهمية التحري عن المرشح بالسؤال عن سيرته وتاريخيه وأخلاقه وأمانته فعدم المشاركة ستكون طامة كبيرة وسيتفاقم تأثيرها إذا ما تم التصويت لغير الأمناء”، ‏منوها الى ان “بعض المرشحين لا يمكنه الحديث عما أنجزه آما لظروف سياسية أو لحياء يمنعه من الحديث عما انجزه ومن هنا فمن الضروري أن يتم التحري من قبل أهل الحل والعقد واهل المعرفة و التأشير للمجتمع على هؤلاء ومنحهم الفرصة الأكبر لكي يحضوا بثقافة المجتمع”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجبوري يشدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات للتخلص من الفاسدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجبوري يشدد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات للتخلص من الفاسدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).