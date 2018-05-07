2018/05/07 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على 3 مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب في الموصل

7 مايو, 2018 | 4:56 م - عدد القراءات: 14 مشاهدة

شبكة الموقف العراقي

أعلن الناطق باسم الداخلية العميد “سعد معن” اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على 3 إرهابيين في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال “معن” في بيان تلقى “الموقف العراقي” نسخة منه، أن “فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى تمكنت من القاء القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائياً والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب”.

وأشار إلى انه “تم القبض عليهم في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل”.

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