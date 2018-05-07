برنامج عروض البيت الفني للمسرح خلال الْيَوْمَ الحالي

2018/05/07 | 17:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

“قواعد العشق ٤٠ ”في تمام الثامنة مساء علي مسرح السلام بشارع القصر العينى

العرض المسرحي ” قواعد العشق 40 ” عن رواية شهيرة لاليف شافاق وعدة مصادر اخري ، دراماتورج وإشراف علي الكتابة رشا عبد المنعم ، شارك في الكتابة ياسمين امام وخيري الفخراني، موسيقي وألحان محمد حسني، ديكور مصطفي حامد، ازياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، بطولة بهاء ثروت، عزت زين، فوزية، أميرة أبو زيد، المنشد سمير عزمي بمشاركة فرقة المولوية العربية للتراث الصوفي، إخراج عادل حسان.

يوم أن قتلوا الغناء

على مسرح الطليعة بالعتبةعلى قاعة زكى طليمات” يوم أن قتلوا الغناء”يوميا ماعدا الثلاثاءفى الساعة السابعة مساء” يوم أن قتلوا الغناء” عن صراع ما بين أخوين ، فى رحلة البحث عن سبب الوجود و سرالكون و الصراع الدائر بين روح التسامح والحب من ناحية، و التعصب و الكراهية من ناحية أخرى ، العرض من تأليف محمود جمال بطولة ياسر صادق ، علاء قوقة ،حمادة شوشة، هند عبد الحليم ، محمد ناصر ،هايدى رفعت ،اداء صوتى للنجم نبيل الحلفاوى ، موسيقى أحمد نبيل ، ديكور محمد سعد ،ملابس مروة منير، تعبير حركى عمرو باتريك ، إخراج تامر كرم.على قصر ثقافة بورسعيد” السيرة الهلامية ”فى الساعة الثامنة مساء

يذكرأن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر ، “السيرة الهلامية “بطولة محمد ابراهيم ،رأفت سعيد ،محمود المصرى ،حسن عبدالله،رامى عبدالمقصود،بلال على،مصطفى السعيد، مها حمدى ، محمود سليمان ،تأليف موسيقى محمود وحيد،ديكور مصطفى حامد ، أزياء هبة مجدى ،تعبير حركى سمير وجوليا ،تأليف الحسن محمد،إخراج محمد الصغير

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