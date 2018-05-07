ريبيري يمدد عقده مع بايرن ميونيخ حتى 2019

2018/05/07 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدد الجناح الفرنسي فرانك ريبيري (35 عاما) عقده مع نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم حتى حزيران 2019، بحسب ما أعلن النادي البافاري الاثنين.

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