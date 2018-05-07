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بريطانيا: الاتفاق النووي مع ايران لايوجد افضل منه
2018/05/07 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع دعت بريطانيا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الى عدم الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في مقالة نشرها بصحيفة “نيويورك تايمز” قبل اجتماعه مع مسؤولين أميركيين في واشنطن اليوم ان هذا الاتفاق، لا يوجد بديل أفضل منه على الرغم من “عيوبه”.

واضاف جونسون ” انه عند […]

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