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الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف
2018/05/07 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 17:30.

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