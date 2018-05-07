2018/05/07 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 17:30.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي لكرة القدم يستنكر ماحصل من مظاهر سياسية في احتفالية افتتاح ملعب النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).