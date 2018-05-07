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شرطة نينوى تعلن القبض على 3 دواعش في أيسر الموصل
2018/05/07 | 17:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مركز الإعلام الأمني، اليوم الإثنين، بإلقاء القبض على 3 عناصر من داعش في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان لمركز الإعلام اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، إن "فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى القى القبض على 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية المطلوبين قضائياً والصادر بحقهم مذكرات قبض وفق المادة ٤ ١ إرهاب".

وأضاف معن، أنه "تم القبض عليهم في منطقة حي السماح في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى/س

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