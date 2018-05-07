فلاديمير بوتين يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لروسيا لفترة رئاسية جديدة

2018/05/07 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أدى فلاديمير بوتين اليمين الدستورية في قصر الكرملين رئيساً لروسيا لفترة رئاسية جديدة مدتها 6 أعوام، وأقسم على حماية الشعب الروسي وحماية الحقوق والحريات إضافة إلى حماية السيادة الروسية.

وقال بوتين في خطاب ألقاه عقب مراسم أداء اليمين، اليوم الاثنين، إنه خلال السنوات الست المقبلة ستثبت روسيا أنها لاعب قوي عالمياً يدعمه جيش متين بالإضافة إلى تحسين معيشة المواطنين الروس في الداخل.

وأشار الرئيسي الروسي إلى أن لديه شعوراً كبيراً بالمسؤولية في هذا المنصب، مؤكداً أن حياته وعمله سيكونان في خدمة الشعب والوطن.

وجاء تنصيب بوتين لولاية رابعة رئيساً لروسيا بعد شهرين من تأييد أكثر من 70% من الناخبين ووسط احتجاجات من قبل أنصار أحد منافسيه الذي تم منعه من الترشح "أليكسي نافالني".

وعلي الرغم من التأييد الشعبي الكبير لبوتين، فإن هناك توترات في موسكو بشأن العقوبات الأمريكية على روسيا وكذلك الاقتصاد الذي عانى كثيراً في السنوات الأخيرة.

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