2018/05/07 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 18:20.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع قناة آسيا الإخبارية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).