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مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة
2018/05/07 | 18:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مرور اربيل تدعو سائقي العجلات لاخذ الحيطة والحذر من الامطار والفيضانات خلال الـ 24 ساعة المقبلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/05/07 | 18:20.

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